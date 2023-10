Bandidos-MC-Rocker nach Ausbrauch im Fitnessstudio verhaftet - Training endet in Handschellen

Nach einer beinahe einjährigen Flucht aus einem deutschen Gefängnis wurde der Kölner "Bandidos"-Boss Aykut Ö. von der Polizei festgenommen.

Im Januar dieses Jahres brach Aykut Ö. aus der Haftanstalt in Euskirchen aus, in der er aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eine zweieinhalbjährige Haftstrafe verbüßte. Lediglich sechs Monate trennten ihn von seiner Entlassung, bevor er die Flucht ergriff. Der Ausbruch ereignete sich im offenen Vollzug.

Flucht wegen Drogentest und ungeheuerlicher Verdacht

Am Tag seiner Flucht sollte Aykut Ö. aufgrund eines positiven Drogentests zum Rapport bestellt werden, da er während seiner Haftzeit offenbar Drogen, darunter Kokain, konsumierte. Dies hätte - wie Bild.de berichtet - zur Versetzung von einem offenen in einen geschlossenen Vollzug geführt, was Ö. zu verhindern versuchte. Während seiner Flucht stand er unter dem Verdacht, mit minderwertigem Kokain in großen Mengen gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft leitete daher ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und -handels in erheblicher Menge ein.