Ballermann-Hit "Layla" jetzt als Kinderlied

Der offizielle Wiesnhit des Jahres war ein umstrittener. Vielen war "Layla" zu sexistisch, andere hatten kein Problem damit. Eine Kindergarten-Erzieherin aus Bayern hat den Text nun zum St. Martinstag passend umgedichtet - und das völlig jugendfrei.

Ob man wollte oder nicht, am Song "Layla" von DJ Robin und Schürze gab es in diesem Sommer kein Vorbeikommen. Nach der Veröffentlichung entbrannte eine wilde Sexismus-Debatte, was zur Folge hatte, dass viele Veranstalter den Hit von der Playlist verbannten.