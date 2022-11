Bahn unten oder oben? So denkt Politik und Wirtschaft

Podiumsdiskussion zum Nachsehen

Keine neuen Gleise oberirdisch



Man müsse an Modernisierung denken, erklärte Heidegunde Senger-Weiss. Die betroffene Strecke sei rund 150 Jahre alt und für das massiv veränderte Verkehrsaufkommen kaum mehr angepasst worden. Der Langstreckenverkehr gehöre nach Möglichkeit auf die Schiene, so Senger-Weiss. Es gebe eine "relativ ganz gute Abdeckung" mit dem Güterverkehr in Österreich. Es gelte in erster Linie, Voraussetzungen zu schaffen. Heute baue man keine neuen Gleise oberirdisch "Heute gehört solche Bahninfrastruktur nach Möglichkeit unter die Erde", verdeutlicht sie.

Logistikunternehmerin Heidi Senger-Weiss gegen eine "oberirdische Lösung"

Auch in Wien baue man unterirdisch oder auch den Brennerbasistunnel. "Es ist fünf Minuten vor 12", meint die Unternehmerin. Man könne den Wünschen der Schweizer und der Wirtschaft in Bezug auf die Frequenz des Nahverkehrs nicht mehr gerecht werden, wenn man nicht endlich etwas in Angriff nehme. Man sei heutzutage in der Lage, technisch viel zu machen. Hier zog sie den Vergleich zum Eurotunnel: "Man hat auch, was weiß ich, einen Tunnel von Frankreich nach England zusammengebracht", gibt sie zu verstehen. Bei dieser Vorarlberger "Minilösung" werde man wohl fähig sein, sie zu realisieren.