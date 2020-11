Bäckerei-Fahrer ausgeraubt: Wer hat diesen Koffer gesehen?

Nach dem Raubüberfall auf den Fahrer einer Bäckerei in Bregenz sucht die Polizei nach Zeugen und einem Aktenkoffer.

Wie bereits berichtet wurde am Montagmorgen ein Fahrer einer Bäckerei in Bregenz bei der Auslieferung von Backwaren in der Nideggegasse überfallen und ausgeraubt.