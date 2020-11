Vorarlberg: Unbekannte raubten in Bregenz Backwaren-Zusteller aus

Ein 49-jähriger Zusteller von Backwaren ist Montagfrüh in Bregenz von zwei unbekannten Tätern niedergeschlagen und ausgeraubt worden.

Auf Kopf geschlagen

Der 49-jährige Fahrer einer Bäckerei wollte gegen 5.40 Uhr Waren aus seinem Lkw laden, als ihm die beiden Männern mit einer Hiebwaffe von hinten auf den Kopf schlugen. Auch als der Zusteller am Boden lag, schlugen die Täter weiter auf ihn ein und verlangten die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel. Nachdem sie die Schlüssel an sich genommen hatten, drangen die Männer in die Fahrerkabine ein und stahlen das Geld. Anschließend ergriffen sie die Flucht.