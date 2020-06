Backstage bei Fotograf Werner Branz

Der international bekannte Fotokünstler Werner Branz öffnete einmalig seine Homebase in Dornbirn für eine fulminante Exhibition.

Der international bekannte Fotokünstler Werner Branz öffnete am 18. und 19. Juni einmalig seine Homebase in Dornbirn und verwandelte sein Atelier und die privaten Räumlichkeiten über drei Etagen zum Ausstellungsort seiner Werke. Branz stellte auf allen Kontinenten weltweit aus, aber noch nie so privat.