Bachelorette: Daniel H. ist unter den Top 3 Kandidaten!

Der 25-Jährige aus Nenzing hat es geschafft: Er darf mit Melissa und den anderen zwei Kanidaten auf die griechische Trauminsel Santorini zu den "Dreamdates".

Ioannis Amanatidis, Leander Sacher und Daniel Häusle dürfen sich auf die heiß begehrten "Dreamdates" mit der Bachelorette freuen. Allerdings gab es in der letzten Folge nicht nur einen Kuss für Daniel - sondern auch für die beiden anderen Kandidaten.

"Es fühlt sich surreal an"

"Dass ich wirklich unter den letzten drei Kandidaten bin, fühlt sich ehrlich gesagt noch surreal an, weil ich mit so einer Entwicklung nicht gerechnet hätte. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass mich meine positive Einschätzung unseres Kennenlernens nicht täuscht", erzählt Daniel über die aktuellen Entwicklungen mit der Bachelorette.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Bei den "Homedates" durfte Melissa Daniels Vater und Bruder kennenlernen - wie die Bachelorette bei den Vorarlbergern ankam? "Die charmante und offene Art von Melissa kam bei meiner Familie sehr gut an. Mein Papa und mein Bruder kennen mich so gut wie sonst niemand, dementsprechend haben sie gleich gemerkt, dass wir uns gegenseitig guttun. Jeder hat sich wohlgefühlt und die lockere, entspannte Atmosphäre genossen. Für meine Familie ist es das Wichtigste, dass mich die Frau glücklich macht, egal wie sie aussieht oder tickt. Wenn ich glücklich bin, sind sie es auch", so Daniel gegenüber VOL.AT.