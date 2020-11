Bachelorette 2020: So stehen die Chancen für Daniel!

Der 25-Jährige aus Nenzing kämpft in der Kuppel-Show "Die Bachelorette 2020" um das Herz von Melissa Damilia.

"Wenn man in solch einem besonderen Ambiente so eine Frau kennenlernen kann, würde wohl jeder große Augen machen", so der 25-Jährige über seine romantischen Dates vor der Kamera. "Am Anfang war es für mich extrem ungewohnt und schwierig, die Kameras auszublenden. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich zu Hause agieren würde und genau das versuche ich dann umzusetzen."