Autos beschlagnahmen - Zwischen Blödheit und Gemeingefährdung

Eine Gesetzesnovelle soll den „Verfall des Fahrzeugs bei rücksichtlosen und gefährlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen“ bringen.

Unbelehrbaren Rasern soll künftig das Auto abgenommen werden können, wenn es nach der Bundesregierung geht. "Grundsätzlich ist eine Gesetzgebung, die es Rasern schwerer macht Leute zu gefährden, durchaus ein probates Mittel", ist Jürgen Wagner vom ÖAMTC Vorarlberg in Vorarlberg LIVE nicht grundsätzlich abgeneigt.

all

all

self

self

Die ganze Sendung

all

all

self

self

Rechtliche Unsauberkeit

Offen wäre auch, was jenen angedroht wird, die mit fremden Fahrzeugen fahren, etwa mit dem Fahrzeug der Eltern. Außerdem sieht Wagner eine rechtliche Unsauberkeit: In Österreich geschehen Beschlagnahmen durch einen Gerichtsentscheid, Verwaltungsbehörden sind nur zur Sicherstellung gewisser Gegenstände unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt.

all

all

self

self

Die Maßnahme an sich stellt er bei Wiederholungstätern, die eine Gefahr für ihre Umwelt darstellen, aber nicht in Frage. Dies könne durchaus Sinn machen, wenn man das entsprechende Augenmaß anwendet: "Man muss unterscheiden zwischen Blödheit und tatsächlicher Gemeingefährdung." Was rechtlich möglich wäre, zeigt nicht zuletzt die Schweiz.