Autofahrer aufgepasst - Letzte Chance für Vignettentausch

Am 31. Jänner 2020 endet das Vignettenjahr 2019. Das bedeutet: Ab 1. Februar ist nur mehr die Klebevignette 2020 in Himmelblau oder die Digitale Vignette 2020 gültig.

Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfieht die ASFINAG, rechtzeitig vor dem 1. Februar die gültige Klebevignette in Himmelblau oder eine Digitale Vignette zu besorgen. Das bedeutet also höchste Zeit für all jene, die noch keine aktuelle Vignette haben.