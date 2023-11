Austria oder Australia? Flughafen Salzburg klärt über Hilfe-Schalter für verirrte Touristen auf

This is Austria, not Australia!

Ein viraler Post behauptet, es gäbe am Salzburger Flughafen einen Schalter für Touristen, die irrtümlich in Austria statt in Australien gelandet sind.

Salzburg, nicht Sydney

Ein kurioses Gerücht hat das Netz erobert: Am Salzburger Flughafen soll es einen Schalter für Touristen geben, die sich geografisch verirrt haben und statt in Australien in Austria gelandet sind. Die amüsante Vorstellung löste auf Social-Media-Plattformen einen wahren Sturm der Begeisterung aus und wurde millionenfach geteilt.

Anfragenflut am Flughafen

Die Telefone am sonst eher beschaulichen Salzburger Flughafen glühten durch die Anfragen aus aller Welt. "Anfragen von Washington bis Sydney haben unsere Info-Stellen zum Glühen gebracht", teilt der Flughafen auf Social-Media mit. Doch die Verantwortlichen stellen klar: Ein solcher Schalter hat nie existiert, und fehlgeleitete Touristen aus Australien sind in Salzburg keine angekommen.

Ursprung des Gerüchts

Der Ausgangspunkt für das virale Gerücht war ein Foto einer alten Werbetafel eines Kommunikationsunternehmens am Flughafen, das humorvoll auf die Verwechslungsgefahr von Austria und Australia hinwies. "Sorry, das ist Österreich, nicht Australien! Brauchen Sie Hilfe? Drücken Sie den Knopf. Wir bieten Hilfe sogar in den unwahrscheinlichsten Situationen", lautete der Text. Die ironische Werbebotschaft wurde von den meisten Reisenden verstanden und fand großen Anklang.

Unaufhaltsamer Viraler Hype

Obwohl der Flughafen das Missverständnis aufgeklärt hat, geht die virale Verbreitung des Posts ungehindert weiter. Das betroffene Unternehmen, Commend International, kommentiert den anhaltenden Hype um die Werbetafel. Trotz der Klarstellung erfreut sich der Schmäh mit dem "Australien-Schalter" nach wie vor großer Beliebtheit im Netz und wird täglich Tausende Male geteilt.