Austria Lustenau in Silz in der Favoritenrolle

Die pflichtspielfreie Zeit ist vorbei, am Samstag, 22. Juli 2023, um 17:30 Uhr, startet der UNIQA ÖFB-Cup Wettbewerb für den SC Austria Lustenau. Gegner in der 1. Runde ist auswärts die SPG Silz/Mötz.

Der Gegner - SPG Silz/Mötz

Die Tiroler sind Aufsteiger in die Regionalliga West und messen sich in der kommenden Saison mit einigen anderen Vorarlberger Teams wie Hohenems oder dem Dornbirner SV. Kadertechnisch befindet sich mit Harald Pichler ein erfahrener Spieler in ihren Reihen, der auf 159 Bundesliga-Spiele zurückblicken kann. Am bekanntesten dürfte aber Trainer Helmut Kraft sein. Dieser war unter anderem Trainer von Wacker Innsbruck, SV Ried, WSG Wattens oder SC Wiener Neustadt. In seiner Laufbahn war er auch kurze Zeit Sportvorstand beim FC Lustenau.