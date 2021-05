Ausreistests im Rheindelta - Peter Böhler bleibt positiv

Peter Böhler, Bürgermeister von Fußach, hat am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE", über die am Mittwoch beginnenden Ausreisetsts aus den Rheindelta-Gemeinden durchaus hofnungsvoll geäußert.

Bezüglich der zu erwartenden Verkehrsprobleme, meint Böhler, man habe sich so gut wie möglich vorbereitet. Das Hauptaufkommen sei zwischen 14 und 16 Uhr zu erwarten, man habe mit den großen Firmen in der Region gesprochen was man seitens der Arbeitgeber zu einer Entschärfung beitragen kann. Abseits davon geht man in den Rheindelta-Gemeinden davon aus, aus den Ausreisekontrollen im Bregenzerwald und im Leiblachtal einiges an Know How mitbekommen zu haben und die Kontrollen relativ problemlos umsetzen zu können.