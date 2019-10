Ausgeraucht!

Ab Freitag gilt in ganz Österreich ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie. W&W hat sich bei Gastronomen umgehört, wie sie vorbereitet sind und wie sie mit der Umstellung umgehen.

Am Freitag tritt nun endgültig die Novelle des Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetzes (TNRSG) und damit bundesweit ein absolutes Rauchverbot in sämtlichen Gastronomiebetrieben in Kraft. Das Rauchverbot gilt in allen Räumen, in denen Speisen oder Getränke hergestellt, verarbeitet, serviert bzw. eingenommen werden, zudem in allen den Gästen zur Verfügung stehenden Bereichen. Weiterhin geraucht werden darf lediglich auf Freiflächen, wie z.B. in Gastgärten oder auf offenen Terrassen.