Außergerichtliche Einigung: Shakira gibt Steuerhinterziehung zu

Überraschende Wende im Steuerskandal rund um Shakira: Kurz vor Beginn des Prozess gesteht die Sängerin die Steuerhinterziehung in Höhe von 14,5 Millionen Euro und entgeht so nur knapp einer Haftstrafe.

Shakira gibt Steuerhinterziehung zu

Die Kolumbianerin räumte am Montag vor dem Landgericht in Barcelona entgegen ihrer bisherigen Haltung die Steuerhinterziehung von insgesamt 14,5 Millionen Euro in den Jahren 2012 bis 2014 ein. Damit entkam sie der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten.

Sängerin muss Millionen zahlen

Bisher immer Unschuld beteuert

Bisher hatte Shakira wiederholt ihre Unschuld beteuert und dem Fiskus sogar "Erpressung" vorgeworfen. Sie hatte immer versichert, sie habe in den fraglichen Jahren ihren Wohnsitz auf den Bahamas gehabt. Und sie habe lediglich ihren damaligen Partner und Fußballstar Gerard Piqué, mit dem sie zwei Kinder hat und von dem sie mittlerweile getrennt ist, wiederholt in Spanien besucht.

Erst von 2015 an habe sie dann ständig in Barcelona gelebt. Zudem habe sie alle Steuern plus Zinsen in Gesamthöhe von 17,2 Millionen Euro inzwischen nachgezahlt.