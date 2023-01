Nach Shakiras Wut-Song: Pique rächt sich mit ...

Shakira veröffentlichte einen Song über den Vater ihrer Kinder, Barca-Star Gerard Pique. Dem Text des Liedes zufolge, ließ sie ihre ganze Wut raus. Pique rächt sich nun.

In "Te felicito" und "Monotonía" teilte Popstar Shakira (45) schon ordentlich gegen ihren Ex-Partner Gerard Piqué aus. In ihrem neuen Song "BZRP Music Sessions #53" mit dem Produzenten und DJ Bizarrap scheint die kolumbianische Sängerin aber ihre ganze Wut gegen den Vater ihrer beiden Kinder herauszuschreien. Sie trennten sich nach zwölf Jahren, weil der Fußballer sie mit einer deutlichen jüngeren Frau betrogen hat.

"Ferrari gegen Twingo getauscht"

Er glaube offenbar, dass er sie verletzt habe, aber er habe sie stärker gemacht, singt Shakira. Auch wenn er sich wie ein Champion gebe, so habe er sich von seiner schlechtesten Seite gezeigt, als sie ihn gebraucht habe. Doch auch Piqués neue Partnerin bekommt ihr Fett ab. Sie sei so viel wert wie zwei 22-Jährige, singt Shakira. Doch damit nicht genug:

Auf YouTube wurde der Song in nur 24 Stunden 64 Millionen Mal aufgerufen, auf Spotify 14 Millionen. Rekord eines lateinamerikanischen Künstlers auf diesen Plattformen.

Piques Rache

Jetzt rächt sich der Barca-Star. In einem Video ist der Fußball-Profi in einem Reno Twingo zu sehen. Im Jahr 2021 verdiente er 4,6 Millionen Euro und könnte sich somit auch einen Porsche leisten. Die Anspielungen des 35-Jährigen sind also deutlich.