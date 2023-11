Muss Shakira ins Gefängnis?

Die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira muss in Barcelona vor Gericht treten. Ihr wird vorgeworfen, sie habe den spanischen Fiskus um Millionen betrogen.

Am Montag beginnt in Barcelona der Steuerprozess gegen die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, in den Jahren 2012 bis 2014 ihren Wohnsitz hauptsächlich in Spanien gehabt und dementsprechend dort Steuern zahlen zu müssen. Durch die Nutzung einer Reihe von Unternehmen in Steuer-Oasen soll Shakira den spanischen Fiskus um beachtliche 14,5 Millionen Euro betrogen haben.