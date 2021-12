Ausbau der ÖBB-Strecke Lustenau-Lauterach

In wenigen Tagen gehen die beiden Gleise der ausgebauten Strecke zwischen Hard und Lauterach in Betrieb.

Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember geht die komplett modernisierte Bahnstrecke zwischen Lustenau und Lauterach mit dem Herzstück, dem zweigleisigen Ausbau auf rund 2,6 km zwischen Hard und Lauterach, in Betrieb.

Neu: Lustenau - Feldkirch

LR Johannes Rauch: „Die Einführung der S5 ist ein wichtiger Meilenstein für Vorarlbergs Bahnzukunft: Nun kann man bequem von Lustenau nach Feldkirch fahren – ganz ohne Stau. Vor allem Pendler:innen und Schüler:innen profitieren von der direkten Verbindung, da sie zukünftig nicht mehr in Bregenz-Riedenburg umsteigen müssen. Wir starten mit vier Kurspaaren in der Früh und am Nachmittag und prüfen aktuell den Ausbau weiterer Kurse in den Hauptverkehrszeiten.“

Meinungen der Bürgermeister

Elmar Rhomberg, Lauterach: Mit der neuen Bahnhaltestelle Lauterach-Unterfeld werden die Wohngebiete zwischen den Gemeindegrenzen Lauterach/Hard direkt an das Bahnnetz angeschlossen. Die neue Verbindung über die Südschleife in Richtung Dornbirn und Feldkirch sind ein weiterer wichtiger Anreiz für einen Umstieg auf den öffentlichen Verkehr.

Arbeiten gehen ins Finale

Durch eine Vielzahl an Maßnahmen wurde erreicht, dass die Streckengeschwindigkeit zwischen Lustenau und Lauterach erhöht und auch der Komfort für die Reisenden gesteigert werden konnte. Dazu gehört ganz wesentlich auch der Ausbau der Bahnhofs- und Haltestellen an der Strecke. So wird bis Mitte des kommenden Jahres die Haltestelle Hard-Fußach modernisiert und barrierefrei umgebaut und mit Lauterach Unterfeld kommt eine zusätzliche Haltestelle gänzlich neu dazu. An beiden sind die Arbeiten ebenfalls bereits weit fortgeschritten und sie gehen gemäß Zeitplan mit Juni 2022 in Betrieb.