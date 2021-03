ÖBB: Ausbau Lustenau - Lauterach in Endphase

Damit die Arbeiten exakt in den dafür vorgesehenen Zeitfenstern umgesetzt werden, starten ab 8. März wichtige Vorarbeiten. Die ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärm und Staub.

Die Arbeiten für den nahverkehrsgerechten Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen den Gemeinden Lustenau und Lauterach sind trotz den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schon weit fortgeschritten. In den kommenden Wochen werden Vorbereitungen für die große Streckensperre im Frühjahr 2021, von 6. April bis zum 1. Juni 2021 getroffen. ÖBB ersuchen um Verständnis für Nachtarbeiten In einem ersten Schritt starten die Arbeiten unter anderem mit der Verlegung von Kabeltrögen und der Herstellung der Randwege zwischen Hard und Lauterach. Dazu sind aus betrieblichen Gründen auch Nachtarbeiten, jeweils in der Zeit von 22 bis 6 Uhr. Die ÖBB sind bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und bitten die Anrainer um Verständnis, dass es in diesen Zeitabschnitten wiederkehrend zu einem Anstieg des Lärmpegels sowie zu Staubbelastungen kommen kann.