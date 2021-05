Aus für letzten Ölkessel in Verwaltungsgebäude

Mit der Initiative "MissionZeroV" hat sich Vorarlberg als erstes Land in Österreich das Ziel gesetzt, seine Landesverwaltung klimaneutral zu organisieren.

Letzter Ölkessel demontiert

Das Verwaltungsgebäude Widnau 12 in Feldkirch, in dem die Abteilungen Hoch- und Straßenbau untergebracht sind, wurde in den Jahren 1964/1965 errichtet. Nun wird die Gebäudehülle thermisch saniert und auch die Fenster erneuert. Hochbaulandesrat Marco Tittler, der für alle Bauprojekte an Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern, Landesberufsschulen, Landesbauhöfen etc. zuständig zeichnet, unterstreicht die Investitionsstrategie des Landes: "Wir setzen strategische Investitionen in zukunftstaugliche Infrastrukturen für Bildung, Gesundheit, Verwaltung und Mobilität. Ausreichend Platz, hochwertige Ausstattung und höchste Energieeffizienz stehen dabei an erster Stelle.“ Im Zuge der thermischen Sanierung des Verwaltungsgebäudes Windau 12 wird die Ölheizung durch eine umweltfreundliche Erdsondenanlage ersetzt und auf dem Dach wird eine Fotovoltaik-Anlage mit einer Gesamtfläche von ca. 144 m² installiert. Bei der Ölheizung handelt es sich um die letzte in einem Verwaltungsgebäude des Landes. Außerhalb von Verwaltungsgebäuden steht noch je eine Ölheizung im Straßenbauhof Felsenau sowie im Hotel Viktor der Lebenshilfe Vorarlberg.