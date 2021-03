Landesrat Tittler: Landeshochbau im Zeichen der "MissionZeroV"

Die Vorarlberger Landesregierung hat auf ihrer jüngsten Sitzung rund 1,5 Millionen Euro für die Sanierung des Amtsgebäudes Widnau 12 in Feldkirch freigegeben.

"Dieses Projekt steht beispielhaft für die ökologischen Zielsetzungen im Landeshochbau. Das ist ein maßgeblicher Beitrag zum Klimaschutz im Sinne der Initiative 'MissionZeroV'", so Landesrat Marco Tittler.

Mit der Initiative "MissionZeroV" hat sich Vorarlberg als erstes Land in Österreich das Ziel gesetzt, seine Landesverwaltung klimaneutral zu organisieren. Bis zum Jahr 2040 sollen durch den Betrieb der Landesgebäude und des Fuhrparks verursachte Kohlendioxid-Emissionen möglichst ganz vermieden werden. Bleibt ein Restausstoß unvermeidbar, soll dieser durch Investitionen in Energieautonomie-Projekte zumindest neutralisiert werden. "Diese Zielsetzung wollen wir in allen Landesgebäuden umsetzen", bekräftigt Landesrat Tittler.