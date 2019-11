Aus für Altacher Familiengeschäft Riedmann

Die gute Nachricht: Das Adeg-Geschäft bleibt nicht verwaist. Eine große Lebensmittelkette zieht neu in den "Riedmann" ein.

Viele Gedanken über die Branche gemacht

Bei Riedmann wird die Entscheidung damit begründet, dass man sich in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Gedanken über die Entwicklung der Lebensmittelbranche gemacht habe. "Wir haben immer wieder in uns reingehört und ausgelotet, ob wir auch in Zukunft noch diese Energie aufbringen können. Dabei sind wir zum Schluss gekommen, dass es Zeit für etwas Neues ist", so Arno und Werner Riedmann. Denn man müsse, um erfolgreich zu sein, in diesem Business sechs Tage pro Woche beim Kunden präsent sein. Was das Neue ist, wissen die Riedmann-Brüder derzeit noch nicht.