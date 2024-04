Aus der Türkei nach Vorarlberg: Vahide Aydins bemerkenswerter Weg zur politischen Pionierin

"Vorarlberg im Fokus"-Premiere mit Vahide Aydin, die über ihre Kindheit in Vorarlberg spricht und warum sie ihrer Volksschullehrerin besonders dankbar ist.

Im Alter von neun Jahren kam Vahide Aydin aus der Türkei nach Vorarlberg . Sie kann sich noch gut an ihre ersten Eindrücke erinnern, die sie als junges Mädchen bei der Ankunft in Österreich hatte.

Podcast: Vahide Aydin bei "Vorarlberg im Fokus"

Mit der Unterstützung ihrer Volksschullehrerin lernte sie schnell Deutsch. Nach der Volksschule besuchte sie das BORG Lauterach, wo sie auch maturierte. Anschließend studierte sie an der Sozialakademie in Bregenz.

Teenie-Jahre in Schwarzach

Im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer spricht sie bei 'Vorarlberg im Fokus' auch über ihre Jugend in Vorarlberg, ihr Aufwachsen in der dörflichen Struktur von Schwarzach und ihre Entscheidung, nach vielen Jahren in der Sozialarbeit in die Politik zu gehen.Als erste Abgeordnete mit einer Migrationsgeschichte zog sie 2009 in den Vorarlberger Landtag ein.