Aus der Traum vom AHL-Viertelfinale für EHC Lustenau

Keine Tore und keine Punkte gab es für den EHC Lustenau beim Auswärtsspiel gegen Kitzbühel. Schlussendlich setzte es für Lustenau, welches ohne den gesperrten Dominic Haberl und den erkrankten Jan Shikera antreten musste, eine deutliche 4:0 Niederlage.

Somit hat der EHC Lustenau keine Möglichkeit mehr, sich für die Pre-Play-Offs zu qualifizieren. Das letzte Saisonspiel bestreiten die Lustenauer am kommenden Samstag um 19.30 Uhr gegen die Falken aus Fassa.

Beide Teams waren sich über die Wichtigkeit dieses Spieles bewusst. Aus diesem Grund standen die ersten Minuten unter dem Motto, keinen Treffer zu erhalten - Großchancen blieben somit Mangelware. In der 9. Minute bot sich dem EHC Lustenau die Möglichkeit in Überzahl zu agieren, doch Treffer wollte keiner gelingen. Gleiches Bild dann in Minute 14. auf der Gegenseite. Doch auch Kitzbühel konnte die nummerische Überlegenheit auf dem Eis nicht in Tore ummünzen. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die erste Pause.

Lustenau kam mit mehr Schwung aus der Kabine. In Unterzahl bot sich eine Großchance für den EHC, doch scheiterte Max Wennlund am Torhüter. Die Gäste waren nun die aktivere Mannschaft, doch die Tore schossen die Tiroler. Kurz vor Mitte des Spieles brachte Raphael Rotter Kitzbühel mit 1:0 in Führung. Weiter drängte Lustenau auf den Ausgleich, doch abermals konnten die Tiroler jubeln, als Waltteri Lehtonen in der 34. Minute den zweiten Treffer für Kitzbühel erzielte. Somit ging es aus Sicht der Lustenauer mit einem 0:2 Rückstand in die zweite Pause.

Zu Beginn des letzten Spielabschnitts versuchte Lustenau den Rückstand zu verringern, doch scheiterten sie immer wieder am Torhüter des EC Kitzbühel. Das Ziel der Tiroler war es nun, den 2:0 Vorsprung zu verteidigen. Im Konter blieben die Gastgeber jedoch stets gefährlich. So waren es abermals die Adler aus Kitzbühel, die jubeln durften. In der 55. Minute erzielte Jannik Fröwis den entscheidenden Treffer für die Tiroler. Das 4:0 in doppelter Überzahl durch Waltteri Lethonen in der 57. Minute war nur noch Draufgabe.

EC Kitzbühel : EHC Lustenau 4:0 (0:0 / 2:0 / 2:0)