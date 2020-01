Aus dem Vorarlberger Metzgerverband wird WODANA

Hohenemser Traditionsunternehmen ab sofort mit neuem Markenauftritt.

Mit über 100 Jahren Firmengeschichte ist das Hohenemser Unternehmen Vorarlberger Metzgerverband tief in der Region verwurzelt. Mit dem neuen Firmennamen „WODANA – Lebensmittel | Maschinen | Betriebsausstattung | Service“ richtet das Traditionsunternehmen den Blick Richtung Zukunft.

Unternehmen mit einer langen Geschichte in Vorarlberg

Nach wie vor macht die Fleischerbranche ein wichtiges Kundensegment des zum kompetenten Großhändler gewachsenen Unternehmens aus. Darüber hinaus versorgt die Firma mittlerweile aber auch Bäckereien, Gastronomie- und Landwirtschafts-Betriebe, Sennereien und Event-Veranstalter mit einem breiten Sortiment an frischen Lebensmitteln und einem Rundum-Angebot an Bedarfsgegenständen.

„Wodana?“ – „Bei WODANA!“

Der neue Firmenname „WODANA“ wurde in Zusammenarbeit mit der Online-Marketing-Agentur vpuls360 in Schwarzach erarbeitet. Er basiert auf dem Vorarlberger Dialekt und impliziert die Frage: „Wo bekomme ich alles, was ich rund um Lebensmittel brauche?“ Gleichzeitig liefert der Begriff die Antwort: „Wodana?“ – „Bei WODANA!“ Und auch Nicht-Dialekt-SprecherInnen, denen sich das Wortspiel nicht auf Anhieb erschließt, können den Namen gut aussprechen.