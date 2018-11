Aurelio Lech als "World´s Best Ski Boutique Hotel" ausgezeichnet

Bei den renommierten World Ski Awards wurde das Aurelio nicht nur als "Austria´s Best Ski Boutique Hotel" ausgezeichnet - sondern das Lecher Luxushotel schafft es auf die Nummer 1 unter den Ski Boutique Hotels weltweit.

Die “World Ski Awards” verleihen seit der Gründung im Jahr 2013 ihre Preise für besondere Leistungen in der Ski-Tourismusbranche und genießen weltweit hohe Anerkennung. Im Rahmen eines exklusiven Galaabends im A-ROSA Kitzbühel wurden die diesjährigen Gewinner vor kurzem ausgezeichnet. Besondere Ehre kommt dabei dem Aurelio zuteil: Die Bemühungen des fünf Sterne Superior Hotels wurden neben weiteren aktuellen Awards wie “Austria´s Leading Boutique Hotel 2018” (World Travel Awards) und “Europe’s Best Culinary Excellence 2018” (Boutique Hotel Awards) nun noch mit der Auszeichnung “World´s Best Ski Boutique Hotel 2018” belohnt.

“Sind sehr stolz auf Auszeichnung”

Das Team um General Manager Axel Pfefferkorn freut sich über diese besondere Auszeichnung kurz vor dem Start in die Wintersaison, in der das Aurelio sein 10-jähriges Bestehen feiert. “Wir sind sehr stolz auf diese wichtige internationale Auszeichnung. Dies zeigt und, dass wir das Richtige tun und spornt uns gleichzeitig an, weiterhin höchste Qualität und Kreativität zu bieten.”, so Pfefferkorn.