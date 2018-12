August 2018: Die fünf beliebtesten Videos auf VOL.AT

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Nach zwölf ereignisreichen Monaten hat sich so einiges an Bildmaterial angesammelt. Hier finden Sie die fünf beliebtesten Videos im August 2018 auf VOL.AT.

1. Sturzflut in Schnann/Tirol (278.367 Aufrufe)

Unwetter mit

sind am 1. August über den Tiroler Bezirk Landeck hinweggezogen.

2. Zurcaroh macht sich bereit für “America’s got Talent” (54.012 Aufrufe)

Die Vorarlberger Akrobatikgruppe gelangte per Golden Buzzer direkt in die Live-Endausscheidungen der Talentshow.

3. Unwetter in Höchst (29.250 Aufrufe)

Ein VOL.AT-Leserreportervideo von einem Unwetter in Höchst am 01. August 2018.

4. Großbrand in Höchst (16.748 Aufrufe)

Gegen 23 Uhr geriet am 22. August das Heulager eines landwirtschaftlichen Betriebes im Winkelweg in Höchst in Brand.