Vorarlberg: Pkw auf A14 zwischen Lkw und Leitschiene eingklemmt

Bludenz - Auf der A14 auf Höhe Bludenz hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw steht quer auf der Fahrbahn. Ein Pkw wurde zwischen Lkw und Leitschiene eingklemmt.

Am Dienstagmittag war auf der A14 ein Lkw in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es auf Höhe Bludenz beim Übergang von der S16 auf die A14 zu einer Kollision zwischen dem Lkw ud einem Pkw. In weiterer Folge krachte der Lastkraftwagen mit dem Führerhaus gegen die Außenleitschiene. Dabei wurde eine Pkw zwischen dem Sattelschlepper und der Leitschiene eingeklemmt. Ersten Angaben zufolge wurde mindestens eine Person schwer verletzt.