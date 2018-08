Vorarlberg: Großbrand in Höchst

In Höchst findet derzeit ein Großeinsatz statt. Ersten Informationen zufolge soll das Heulager eines landwirtschaftlichen Betriebes brennen.

Gegen 23 Uhr geriet am Mittwochabend die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes im Winkelweg in Höchst in Brand. Die Feuerwehren Höchst, Fußach und Hard sind derzeit vor Ort und verhindern, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreift. Laut Landespolizei Vorarlberg soll das Feuer weitgehend unter Kontrolle sein.