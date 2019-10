Augenzeuge bei der Schießerei in Halle

Ein junger Mann war in dem betroffenen Dönerladen, als der Täter auf den Imbiss zukam.

"Ich hab sofort gesehen, dass was falsch ist. Er hatte ja ein Sturmgewehr dabei und einen Helm an", äußerte sich Konrad R. gegenüber "ntv". Der Täter warf nach Angaben von Augenzeugen eine Art Granate, die aber vor der Eingangstüre explodierte, weil sie an der Eingangstür abprallte.