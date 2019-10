Offenbar zwei Tatorte: Schüsse auch in Landsberg

Der Ort liegt wenige Kilometer von Halle entfernt.

Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort östlich von Halle wollte sie zunächst nichts sagen.

Schüsse in zwei Städten / Orten

Damit scheint es zwei Tatorte zu geben. Einmal in Halle (demnach fielen nach ersten Informationen Schüsse in der Nähe der Synagoge und des jüdischen Friedhofs, auch vor einem Döner-Imbiss) sowie in Landsberg. Hier gibt es zum genauen Ort sowie dem Vorfall an sich noch keine Angaben.