Aufwendige Sanierung: Arbeiten an Passürtunnel und Ralegg-Galerie laufen

Jahrelang waren Passürtunnel und Ralegg-Galerie am Arlberg in schlechtem Zustand. Die Sanierungsarbeiten laufen derzeit noch.

Der Passürtunnel samt der dazugehörigen Ralegg-Galerie in Klösterle wurden bereits zwischen 1993 und 1996 errichtet. Beide an der Arlbergstraße L 197 zwischen Langen und Stuben befindlichen Objekte waren bis vor kurzem in einem schlechten Allgemeinzustand. Aus diesem Grund entschloss man sich seitens des Landesstraßenbauamts, die rund 1800 Meter lange Anlage 2019 instandzusetzen. Die Arbeiten starteten im Frühjahr 2019 und sind auch derzeit noch in vollem Gange. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 8,1 Millionen Euro.