Aufregung in Mariahilf: Kunstwerk bei Spielplatz in Bregenz ist kein Klettergerüst

Die Vorgeschichte: Das löste den Abbau des Kunstwerks aus. Zur Hundertjahrfeier der Zusammenführung von Bregenz, Rieden und Vorkloster stiftete die Stadt ein Kunstwerk in Mariahilf, direkt neben dem Spielplatz. Dass es nun ein Klettergerüst ist, war nicht vorgesehen - mit entsprechenden Folgen.

Kritiker sehen Gefahr für Kinder

Diese Verwendung war jedoch alles andere geplant. Zugänglich sollte die Skulptur sein, aber nur begehbar, nicht zum Klettern. Haftung bei möglichen Unfällen will daher niemand übernehmen. Inzwischen warnt die Stadt Bregenz mit provisorischen Schildern, dass das Kunstwerk nicht zum Klettern gedacht ist und die Eltern für ihre Kinder haften. Im Rieden wiederum kritisiert man mit eigenen Aushängen die Kurzsichtigkeit, ein solches Kunstwerk direkt neben einem Spielplatz in Schulnähe zu installieren. Mit Puppen und eigenen Aushängen am “Wir alle hoffen…” warnten sie vor der Unfallgefahr für Kinder, die die Verbotsschilder noch nicht lesen können oder ignorieren.