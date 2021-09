Auf Wolke sieben: Paar feiert Hochzeit in 6.400 Meter Höhe

Der perfekte Höhenrausch. Für eine etwas andere Eheschließung entschied sich ein Paar aus Bolivien und wanderte kurzerhand auf einen 6.400 hohen Berg, um sich dort die Ringe gegenseitig auszutauschen.

Von dort an wehte ein anderer Wind. Denn der Weg zum "Altar" war lang und es dauerte insgesamt drei Tage, bis das wanderbegeisterte Brautpaar, Heydi Paco und Jhonny Pacheco, den Gipfel des Illimani in Bolivien bestiegen hatte. Eine Hochzeitsgesellschaft war beim traumhaften Spektakel dabei, naturgemäß aber in abgespeckter Version.