Studentin wegen Mehrfachehe angeklagt

Unachtsamkeit wurde junger Frau zum Verhängnis, sie war bei gewollter Hochzeit bereits unfreiwillig verheiratet.

Die 23-jährige Vorarlbergerin ist verheiratet und das wollte sie auch so. Dass sie zuvor bereits „aus Unachtsamkeit“ schon mit einem Inder verheiratet war, bereitete ihr viel Ärger und nun auch im Rahmen einer strafrechtlichen Diversion 20 Stunden gemeinnützige Leistungen. Die Studentin macht einen klugen, ehrlichen Eindruck, hat sich für ein anspruchsvolles, technisches Studium entschieden und hat bereits mehrere Auslandsaufenthalte hinter sich. Bei einem in London lernte sie einen Inder kennen. Später besuchte sie ihn in seiner Heimat und unterschrieb in indischer Sprache ein Dokument, welches ihr für eine angebliche Wohnsitzregistrierung vorgelegt wurde. Später tauchte dieses „Zertifikat“ als manipulierte Heiratsurkunde auf.