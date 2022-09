Auf die Pioneers Vorarlberg wartet der Rekordmeister

Zur Heimpremiere der Habscheid-Truppe kommt der Klagenfurter AC in die Vorarlberghalle.

Die BEMER Pioneers Vorarlberg feiern mit dem Duell gegen den österreichischen Rekordmeister KAC ihr Heimdebüt in der ICE Hockey League. Nach 18 Jahren kehrt damit das Erstligahockey wieder zurück in die Vorarlberghalle, in der sich in der Vergangenheit die VEU Feldkirch und der KAC so manchen heißen Kampf geliefert haben.