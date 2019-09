Auf die Harder kommen zwei Umfragen zum Hafenareal zu

Die Gemeinde-ÖVP will eine Volksbefragung, die Opposition hingegen eine Volksabstimmung. Die politischen Fronten in Hard sind verhärtet.

Der Kampf um das Harder Hafenareal ist endgültig zu einem erbitterten Politikum verkommen. Der Bürgermeister Harald Köhlmeier will am Donnerstag einen Antrag für eine Volksbefragung stellen. In dieser gesetzlich unverbindlichen Form des Volksentscheids sollen die Harder gleich über das ganze Projekt und nicht nur über den Durchstich entscheiden. Das bringt die politische Opposition in Hard in Rage. Sie sind gegen die Verbauungs-Pläne des Bürgermeisters und wollen mit einer Volksbefragung kontern.