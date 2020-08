Auf den Spuren der Ahnen

Vom mittelalterlichen Ludescher Kleinod Martinskirche führt dieser historische Fußweg zum Begegnungs- und Kraftort Propstei St. Gerold.

Genuss und Inspiration

Symbolik des Pilgerns

„Das Pilgern ist ein altes Symbol für das menschliche Leben und steht für unser suchendes Unterwegssein zu dem großen Geheimnis, das wir Gott nennen. In dessen Schönheit und Lebensfülle einzugehen ist nach christlicher Überzeugung Sinn unseres Menschseins“, sieht sich Pater Kolumban als ein lebenslanger Pilger. Vor fünf Jahren sei er den Franziskusweg in Italien gegangen. Wenn es die Covid-19-Entwicklung erlaube, wolle er im Zuge seines Abschieds von der Propstei im Herbst den Kolumbans-Weg vom nordirischen Bangor nach Bobbio in Norditalien zu Fuß erkunden. Was er in seinen Pilgerrucksack packe? Nun: „So wenig wie möglich, um das Unterwegssein nicht unnötig physisch zu beschweren. Immer dabei: ein Schweizer Taschenmesser!“

Pilgern auf historischem Walserweg

Vorarlberg pilgert

