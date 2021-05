Auer: "Müssen erkennen, wie wichtig Pflegepersonal ist"

Landtagsabgeordnete und AK-Vizepräsidentin Manuela Auer, von der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG), war am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Rückt ein Pflegekollaps immer näher?

Aus Manuela Auers sicht rückt ein "Pflegekollaps" immer näher. Wird hier zu wenig gemacht? "Gerade in der Pandemie haben wir gesehen, wie sehr das Personal in der Pflege gefordert wird. Hier muss man dringend mehr Personal einsetzen, allerdings ist uns in der Langzeitpflege etwas gelungen: Über Nacht wird es mehr Personal geben, hier wird der Pflegeschlüssel verändert. Das Problem ist aber die Fluktuation: Personal, auch ausgebildetes, bleibt nicht allzulange in Pflege. Wir werden noch mehr Angebote brauchen. Wenn wir nicht erkennen wie wichtig und wertvoll dieses Personal ist, haben wir ein Problem", erklärt die Landtagsabgeordnete.