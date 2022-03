Auch ohne Pflicht: Tragen Vorarlberger die Maske weiterhin freiwillig?

Eine FFP2-Maskenpflicht besteht nur noch in wenigen Bereichen. VOL.AT hat sich umgehört, ob und warum Vorarlberger bei der Maske bleiben.

Seit dem 5. März muss vielerorts keine Maske mehr getragen werden. Für Experten aus dem Gesundheitsbereich spricht nichts dagegen, die Maske weiterhin zu tragen. Freiwillig - auch ohne Pflicht. Doch tragen Vorarlberger die Maske wirklich weiter? VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.

all

all

self

self

Nur dann, wenn es sein muss

Einige der Befragten sind schlicht und einfach froh, dass sie die Masken nicht mehr tragen müssen. Sie wird nur noch dann aufgesetzt, wenn es wirklich sein muss, etwa in Öffis, in Apotheken oder im Lebensmittelhandel. Man fühle sich dadurch auch freier, so einer der Umfrageteilnehmer.