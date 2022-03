Covid-Lockerungen: Das gilt ab heute in Vorarlberg

Ab Samstag, 5. März 2022, werden weitgehend alle Maßnahmen fallen – welche Regeln jetzt in Vorarlberg gelten.

"Impfung bleibt wichtigstes Instrument im Kampf gegen die Pandemie"

Video: Striedinger (GECKO) zur aktuellen Corona-Lage

Die wesentlichen Maßnahmen ab dem 5. März im Überblick:

3G-Zutrittsregel:

Maskenpflicht:

Eine FFP2-Maskenpflicht besteht neben vulnerablen Settings nur mehr in wenigen Bereichen, wie in geschlossenen Räumen von Kundenbereichen "lebensnotwendiger" Betriebsstätten (Apotheken, Lebensmitteleinzelhandel, Banken, Postgeschäftsstellen, etc.), in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in geschlossenen Räumen der dazugehörigen Stationen, Bahnsteigen, Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen sowie deren jeweiligen Verbindungsbauwerken und in Taxis, taxiähnlichen Betrieben und Schülertransporten. Eine Maskenpflicht besteht zudem in geschlossenen Räumen von Einrichtungen zur Religionsausübung, in Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten bei Parteienverkehr und in baulich verbundenen Betriebsstätten (bspw. Einkaufszentren, Markthallen). Bei unmittelbarem Kunden- oder Parteienkontakt gilt die Maskenpflicht an den genannten Orten auch für Betreiber, Inhaber und Mitarbeiter, sofern das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden kann (wie Trennwände oder Plexiglaswände). An allen anderen Orten besteht in geschlossenen Räumen weiterhin eine Empfehlung zum Tragen einer FFP2-Maske.