Auch Lochau von Gasthaussterben betroffen: Auf Messmer könnte Seibl folgen

Traditionelle Gasthäuser in Vorarlberg stehen unter Druck, nicht wegen fehlenden Gästen, sondern eher wegen fehlender Mitarbeiter. Seit Anfang Mai ist das Messmer in Lochau geschlossen. Doch dies ist nicht der einzige Gasthof, der auf der Kippe steht.

Am 2. Mai 2019 gab das Gasthaus Messmer in Lochau sein Ende bekannt: “Liebe Gäste, der Betrieb ist geschlossen. Wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue, Ihr Vertrauen und Ihre Wertschätzung bedanken! Wir hätten gerne für Sie weitergemacht”, erklärt Ulrike Netz in den sozialen Netzwerken und dem Webauftritt der Wirtschaft. Zu den Gründen schweigt man sich aus.

©VOL.AT/Roth

Ein anderer Wirt, der übers Aufhören nachdenkt, ist Horst Bayer vom Seibl am Pfänder. Seit 45 Jahren ist er im Geschäft, gegen Jahresende will er die Wirtschürze an den Haken hängen. Zwar haben gleich zwei seiner Kinder eine gastronomische Ausbildung, den Seibl will jedoch keiner von beiden übernehmen. Die eine hat ein eigenes Wirtshaus, dass sie nicht aufgeben will, der andere orientiert sich aus familiären Gründen um. Bayer kennt die Herausforderungen seiner Kollegen, auch er muss ab Sommer einen neuen Koch suchen. VOL.AT hat mit dem Seibl-Wirt über die Herausforderungen, Personal und Nachfolger zu finden, gesprochen. Dass jemand das Seibl weiterführen werde, steht für ihn jedoch außer Frage.