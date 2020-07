Auch Hard soll ein Autofreies Zentrum erhalten

"Die Verkehrsberuhigung der Brückenwaage ist längst überfällig. Statt Verkehr wollen wir einen zweiten bewirteten Markttag sowie mehr Platz für die Gastronomie und Geschäfte."

Keine echte Begegnungszone

Brückenwaage ist beliebte Ausweichroute

Um diesen Bereich geht es

Der Verkehrsplan der Grünen

Der Ausweichverkehr bleibe so zu einem guten Teil auf der Betonstraße, das Zentrum sei über die Hofsteigstraße vorbei an Bäckerei Mangold und Metzgerei Lutz bis zur Kirche gut erreichbar. Der Bus fahre in diesem Szenario über die Seestraße am Gasthaus Käth´r vorbei zur Raiffeisenbank.