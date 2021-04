Asthmasprays gegen Corona und Ernst Seidls Firmament

Dr. Peter Cerkl, Primar der Pulmologie Hohenems und Erfolgs-Caterer Ernst Seidl heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Am 20. Juli 2021 eröffnet der international erfolgreiche Caterer Ernst Seidl das "Firmament" in Rankweil. Das "Firmament" wird eine Kombination aus Hotel, Eventlocation, Premium Catering und Restaurant sein, das in der Form einzigartig im Bodenseeraum ist. Über seine Vision spricht Ernst Seidl, auch bekannt als Austria-House-Caterer der Olympischen Spiele heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".