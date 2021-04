Rehak: Asthmaspray mit Budesonid derzeit in Österreich nicht lieferbar

Das als "Game Changer" im Kampf gegen Covid-19 beschriebene Asthmaspray ist derzeit nicht erhältlich. Warum, erklärt Jürgen Rehak.

Ein Asthmaspray mit dem Wirkstoff Budesonid könnte laut einer Studie dabei helfen, schwere Verläufe des Covid-Virus um 90 Prozent zu reduzieren. Eben dieser Asthmaspray ist jedoch in Vorarlberg derzeit nicht erhältlich. "Er ist momentan nicht lieferbar, das stimmt", bestätigt der Vorarlberger Apothekerkammer-Präsident Jürgen Rehak gegenüber VOL.AT. "Aber nicht nur in Vorarlberg, sondern in ganz Österreich."