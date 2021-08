Armut in Rumänien und Lage am Wohnungsmarkt

Simon Suitner, Träger des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich und Rainer Keckeis, Direkter der AK Vorarlberg heute um 17 Uhr zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Die Lage am Wohnungsmarkt spitzt sich zu. Eigentum können sich nur noch Reiche leisten. Dabei gäbe es laut AK gute Möglichkeiten, die Kostenexplosion einzubremsen. Durch die Besteuerung von Umwidmungen ließen sich enorme Mittel lukrieren, die dem sozialen Wohnbau zugutekommen sollten. Für AK-Direktor Rainer Keckeis ist die Lage dramatisch. Bei "Vorarlberg LIVE" wird er über die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt sprechen.

Landesrätin Katharina Wiesflecker überreichte Simon Suitner Ende Juli das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich für seine vielfältigen Tätigkeiten in Rumänien. Simon Suitner ist Mitbegründer eines Sozialmarktes in Bukarest. Außerdem ist er Mitglied der Arbeitsgruppe für eine nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung im rumänischen Landwirtschaftsministerium. Wie der gebürtige Feldkircher dazu kam, in Rumänien den Sozialbereich zu unterstützen, erzählt er heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.