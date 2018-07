Arbeitszeit - Mediziner warnen vor Folgen der Ausweitung

"Menschen sind keine Maschinen und haben natürliche Leistungsgrenzen." Das sagte SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag in Wien bei einer Pressekonferenz mit Medizinern, die vor negativen Folgen der von der Regierung geplanten Ausweitung der täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden warnten.

Eine Rolle spielt auch das Alter: Für 27-Jährige, die “young, free and single” sind, mag ein Zwölf-Stunden-Tag “super” sein, wie Psota meinte. Für eine 40 Jahre alte Alleinerzieherin treffe das vermutlich ebenso wenig zu wie für eine 54-Jährige, die sich neben der eigenen Familie um betreuungsbedürftige Eltern kümmern müsse. “Das Toxin der heutigen Zeit ist Stress”, betonte der Psychiater, nach dessen Überzeugung die Tatsache, dass die meisten Frühpensionierungen wegen Erkrankungen mit psychischer Ursache erfolgen, in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert wird.

Kanadische Forscher berichteten indes laut Ö1 über andere mögliche medizinische Folgen einer Arbeitszeitverlängerung: Ab 45 Stunden Arbeit pro Woche soll demnach bei Frauen das Diabetesrisiko steigen. “Wir haben gleich viele Frauen wie Männer miteinbezogen und hier ausschließlich jene Personen, die berufstätig sind und mehr als 15 Stunden pro Woche arbeiteten – inklusive Überstunden”, so die Forscher. So sind der Studie nach Frauen, die 45 oder mehr Stunden pro Woche arbeiten, erheblich stärker gefährdet (plus 63 Prozent), an Diabetes zu erkranken als jene Teilnehmerinnen, die zwischen 35 und 40 Stunden pro Woche arbeiten. Bei Männern hingegen schien sogar das Gegenteil der Fall zu sein – laut den Daten sank mit den Arbeitsstunden das Diabetesrisiko, wenngleich nur minimal und statistisch nicht signifikant.