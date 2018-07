ÖVP und FPÖ planen keine Änderungen bei Arbeitszeit

ÖVP und FPÖ planen bei der angekündigten Arbeitszeitflexibilisierung keine Änderungen mehr. Der bereits vorgestellte Abänderungsantrag sei "sehr weitreichend", erklärte ÖVP-Klubchef August Wöginger am Dienstag. Ein Volksbegehren gegen den 12-Stunden-Tag, wie von SPÖ und ÖGB angedacht, stehe jedem offen, so Wöginger und FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Wöginger sieht für ein Volksbegehren aber keinen Anlass, handle es sich doch um ein “wirklich ausgewogenes Gesetz”. So sei etwa die Freiwilligkeit mit Diskriminierungsschutz verankert, ebenso ob die Leistung in Geld oder Freizeit abgegolten wird. “Überstunden bleiben Überstunden. Wir haben immer gesagt, wenn wir flexibler werden, um Auftragsspitzen abzudecken, haben wir auf der anderen Seite einen Rechtsanspruch auf mehr Geld oder Freizeit”, betonte der ÖVP-Klubchef. Auch bleiben bestehende Betriebsvereinbarungen bestehen. In Firmen mit Betriebsrat werde dieser auch weiterhin mitzureden haben. Grundsätzlich werde aber mit dem neuen Gesetz das Recht des einzelnen gestärkt, so Wöginger. Außerdem meinte er, er verstehe nicht, warum am Montag ausgerechnet bei den ÖBB gestreikt wurde, zumal die Regelungen in Teilen des Unternehmens gelebt würden

Ein Volksbegehren zu beantragen, stehe jedem offen, so auch Rosenkranz. Im Regierungsübereinkommen haben ÖVP und FPÖ einen Modus für mehr direkte Demokratie zu Ende der Gesetzgebungsperiode vereinbart. Der FPÖ-Klubchef ätzte aber in Richtung SPÖ und ÖGB, ob eine “Minderheit von Gewerkschaftsfunktionären” vorgeben sollte, was im Land zu geschehen habe. Es gehe nicht darum, Arbeitnehmerschutz zu verhindern, aber: “Es ist nicht das Hauptanliegen in der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts, dass Arbeitnehmer nahezu Entmündigte sind, die nicht selbst wissen, was für sie als Individuum gut ist. Aus dieser Situation kann man durchaus auch verantwortungsvoll Menschen entfernen.” Betriebsräte müssen nicht der Vormund für einzelne Arbeitnehmer sein, meinte Rosenkranz.

Die beiden Klubchefs zogen am Dienstag auch Bilanz über das erste Halbjahr der schwarz-blauen Zusammenarbeit in Bundesregierung und Parlament. Hervorgehoben wurde dabei etwa die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge oder der Familienbonus, der am Mittwoch im Nationalrat beschlossen wird. Wöginger kündigte seinerseits Betriebsbesuche Anfang August etwa bei der Post an, wo er über die “Entlastungsmaßnahmen” informieren will. Derzeit arbeite man außerdem an der Reform der Sozialversicherungsträger mit einer Reduktion von 21 auf maximal fünf. Im Sommer soll dazu der Begutachtungsentwurf vorliegen. Auch das Gesetz zur Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder soll im Herbst beschlossen werden. Im Rahmen einer Sommerkampagne des ÖVP-Klubs wurde auch eine Broschüre mit dem Titel “Wir entlasten die Menschen” publiziert.

Rosenkranz betonte, dass es in den zwei Monaten Sommerpause keine Arbeitsverweigerung gebe. Es sei vereinbart, wichtige Themen über den Sommer zu diskutieren und Gesetze vorzubereiten. Der freiheitliche Klubobmann hob das Thema Sicherheit hervor und erklärte, dass das Problem der “illegalen Massenzuwanderung” gelöst werde. Mit dem Beschluss des Fremdenrechtsgesetzes am Donnerstag etwa werde Asylbetrug verhindert. Die nun von Deutschland angekündigten Maßnahmen an der Grenze zu Österreich bestätigen außerdem die Notwendigkeit der Grenzschutzübung in Spielfeld vergangene Woche, so Rosenkranz. Wie Österreich nun konkret auf die Maßnahmen in Deutschland reagieren werde, konnten die beiden Klubchefs noch nicht sagen. Rosenkranz betonte aber, die FPÖ sei dafür angetreten, dass keine illegalen Grenzübertritte nach Österreich stattfinden.

Wöginger bedankte sich außerdem bei Rosenkranz für die gute Zusammenarbeit. Dies sei “keine Selbstverständlichkeit”, man habe in den – rot-schwarzen – Vorgängerregierungen das Gegenteil gesehen, meinte der ÖVP-Klubobmann.