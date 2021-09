Arbeitsmarktreform, Coronafolgen bei Kindern und Schaffarei-Eröffnung

Bundesminister für Arbeit Dr. Martin Kocher, Leiterin der ifs Kinder- und Jugendberatung Alexandra Ghetta und Schaffarei-Initiatorin Eva King von der AK Vorarlberg heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Dr. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit (ÖVP) kündigt eine Reform des Arbeitsmarktes an. Bis Ende des Jahres soll in großem Rahmen über die "Arbeitslosenversicherung Neu" diskutiert werden. Ob Arbeitslose nun einer strengeren Zuverdienstgrenze unterliegen werden, oder ein degressives Modell des Arbeitslosengeldes Teil der Reform ist, dazu hüllt sich Kocher bisher in Schweigen. Stellvertretende VN-Chefredakteurin Hanna Reiner trifft den Bundesminister für Arbeit für "Vorarlberg LIVE".