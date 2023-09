Apothekerkammer empfiehlt: Das darf in der Haushaltsapotheke nicht fehlen

Mit Checkliste: Die Österreichische Apothekerkammer und der Zivilschutzverband haben gemeinsam neue Empfehlungen für die private Haushaltsapotheke vorgestellt.

In einer Zeit, die von verschiedenen Krisen geprägt ist, rücken die Anforderungen an eine gut ausgestattete Haushaltsapotheke verstärkt in den Fokus. Laut einer Erhebung des Zivilschutzverbandes im Sommer (basierend auf 1.350 Online-Umfragen, durchgeführt vom IMAS-Institut) verfügen die Österreicherinnen und Österreicher grundsätzlich über gut ausgestattete Haushaltsapotheken. Die Selbstbewertung ergab, dass die Bevölkerung im Durchschnitt während einer Krise 8,6 Tage ohne den Besuch einer Apotheke auskommen könnte.